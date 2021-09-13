18 قتيلا و6 إصابات حصيلة حادث حافلة ركاب بالجزائر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الحادث هو الثانى من نوعه خلال شهرين، حيث اصطدمت شاحنة ذات مقطورة بحافلة مسافرين فى يوليو الماضى، شرقى الجزائر، ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة 11 آخرين.

وتشير إحصائيات المندوبية الوطنية لأمن الطرق فى الجزائر، إلى مقتل أكثر من 1.300 شخص، وإصابة أكثر من 13.600 آخرين، فى 10.292 حادث مرورى فى عموم البلاد خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى 2021.