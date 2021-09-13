إيران: حكومة كابول لا تمثل جميع الأفغان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، فى مؤتمر صحفى فى طهران، إن الحكومة الأفغانية المؤقتة "ليست بالتأكيد الحكومة الشاملة التى يتوقعها المجتمع الدولى وجمهورية إيران".

وأضاف حطيب زاده: "علينا أن ننتظر ونرى كيف تستجيب طالبان للمطالب الدولية".

وكان المتحدث الإيرنى دعا فى 23 أغسطس الماضى، "كل الجماعات وكل التيارات السياسية" فى أفغانستان إلى "الامتناع عن استخدام القوة والانخراط فى مسار التفاوض والحوار"، مؤكدًا أن إيران "تحتفظ بقناة اتصال دائمة مع كافة الأطراف السياسية فى أفغانستان".

وكانت إيران التى تشترك مع أفغانستان بحدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، امتنعت حتى الآن عن انتقاد حركة طالبان بعد توليها السلطة فى كابول منذ 15 أغسطس الماضى.

وبعد الاستيلاء على السلطة فى كابول، أعلنت طالبان الثلاثاء الماضى أسماء الوزراء الرئيسيين فى حكومتها، وجميعهم من طالبان وينتمون إلى مجموعة البشتون، ومن بينهم العديد من الشخصيات التى كانت مؤثرة فى نظام طالبان السابق فى الفترة من 1996 حتى 2001.