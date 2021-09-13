غدا.. ندوة الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية بجامعة الدول

جدة - نرمين السيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات) فى إطار البرنامج التنفيذى لمنتدى التعاون الصينى العربى بين عامى 2020-2022، الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية فى مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر عام 2021 عبر المنصة الرقمية.





وقال السفيرة د.هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الندوة ستعقد تحت عنوان "التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية فى سياق التشارك فى بناء المجتمع الصينى العربى للمستقبل المشترك". وستناقش الندوة المحاور التالية: الدعوة إلى التضامن والتسامح واحترام الحضارة الفريدة لكل دولة ولنظامها الاجتماعى. تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية العريقتين. تعميق التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع التواصل الشعبى فى إطار مبادرة "الحزام والطريق". وأكدت هيفاء أبوغزالة أن الأمة العربية لديها تاريخ طويل من التواصل التجارى والثقافى والأدبى بينها وبين الصين، وجامعة الدول العربية حريصة على تطوير هذه العلاقات واستمرارها وإنجاح أهداف منتدى التعاون العربى الصينى الذى أصبح جسرا للتواصل والاتصال وتحقيق التقارب بين الشعوب العربية والشعب الصينى العريق وتعزيز القواسم المشتركة بينهم.

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