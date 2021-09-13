عاجل.. مسلحون يحررون 240 سجينا من أحد سجون نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، باقتحام مسلحين لأحد السجون فى ولاية كوجى بوسط نيجيريا، وقيامهم بتحرير 240 سجينا.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، باقتحام مسلحين لأحد السجون فى ولاية كوجى بوسط نيجيريا، وقيامهم بتحرير 240 سجينا. وأواخر الشهر الماضى قتل 17 شخصا على الأقل بينهم جندى وعامل إغاثة، فى هجمات شمالى نيجيريا نُسبت إلى تنظيم داعش- ولاية غرب إفريقيا.

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