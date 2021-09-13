مفوضية حقوق الإنسان تنتقد ممارسات طالبان ضد النساء

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشارت باشيليت إلى أن الالتزامات المعلنة من جانب طالبان لا تتطابق مع الحقائق على الأرض، خصوصًا فيما يتعلق بوضع المرأة.
وقالت المفوضة الأممية، أمام مجلس حقوق الإنسان فى جينيف، اليوم الإثنين: "الأهم، وفى تناقض مع التأكيدات بأن طالبان ستحافظ على حقوق المرأة، فإنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم استبعاد النساء تدريجيا من المجال العام".
كما أعربت ميشيل باشيليت عن استيائها من تشكيل حكومة طالبان الجديدة، لافتة إلى أن غياب المرأة وهيمنة عرقية البشتون عليها مؤشر لحقيقة الوضع المؤسف.
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