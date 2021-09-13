إسرائيل: أحد الأسيرين الهاربين وصل الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الأسيرين اللذين ما زالا فارين بعد هروبهمها من سجن جلبوع الإسرائيلى شديد الحراسة، قد وصلا إلى الضفة الغربية.





وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قال وزير الأمن الداخلى عومير بار ليف، إنه "يعتقد أن أحد هذين السجينين أو كليهما داخل الضفة الغربية"، مشددًا على أنه سيتم القبض على الأسيرين، وأن العملية قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن، على حد توقعاته. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مسألة هروب الأسرى الستة، وما تشمله من تقصيرات فى صلب مداولات لجنة الأمن الداخلى التابعة للكنيست اليوم".

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