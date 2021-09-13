طالبان تتحدث عن ”كذبة” بشأن أيمن الظواهري

قال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، لمراسل "نوفوستي"، إن التقارير التي تحدثت عن إيواء الحركة لزعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري في أفغانستان، غير صحيحة.
وأضاف نعيم القول: "هذه كذبة. لا علاقة لها بالحقيقة بتاتا".
في وقت سابق، أفاد القائم السابق بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) مايكل موريل، بأن الظواهري يعيش في أفغانستان بحماية حركة طالبان.
قبل ذلك، أشارت شركة SITE Intelligence Group الأمريكية، التي تراقب النشاط الإعلامي للجماعات الإرهابية، إلى أن الظواهري، ظهر بعد صمت طويل على شريط فيديو، في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.
ووفقا لها، امتدح الظواهري في الفيديو، العسكري السعودي محمد سعيد الشمراني، الذي أطلق النار على ثلاثة أشخاص في قاعدة عسكرية أمريكية بفلوريدا في ديسمبر 2019. وشدد الظواهري على أن "القدس لن يتم تهويدها".
وفي وقت سابق ظهرت تقارير عن وفاة الظواهري في نهاية عام 2020.
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