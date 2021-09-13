كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي 1442 التي يبحث عنها المواطنين بكثرة، والتي تعتبر وسيلة لاستمرار في الحصول على الدعم من خلال الضمان الاجتماعي، والتسجيل في هذه المنصة ذا أهمية بالغة يجب على المواطنين القيام بها، وسوف نعرض لكم مختلف التفاصيل في الأسطر الآتية.

كيفية التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي 1442

إن الهدف من هذه المنصة أن يتم دمج المواطنين في المملكة العربية السعودية وتوفير فرص عمل لهم، وذلك من خلالها الاتفاق مع المؤسسات والشركات التي تكون في حاجة إلى موظفين جدد ويتم عمل دورات تدريبية إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي بغرض الحصول على هذه الفرص، ويتم التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة تمكين الضمان الاجتماعي .

. بعدها يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إضافة البيانات الخاصة بك.

أما إذا كان التسجيل لأول مرة أضغط على علامة إنشاء حساب بعدها قم بإضافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بإضافة المستندات والأوراق المطلوبة للتأكد من البيانات وإكمال التسجيل بالطريقة الصحيحة.

ثم قم بالضغط على register وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول مباشرة.

لعد حدوث أي مشاكل في الحساب الخاص بك أحرص على تجديد البيانات الخاصة بك من حين إلى آخر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تمكين الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في تمكن الضمان الاجتماعي والاستفادة منه، وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي:

تقديم صورة من الشهادة الجامعية الحاصل عليها المتقدم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

الشهادات الخاصة بمختلف الدورات التي حصل عليها المتقدم.

ثم قدم شهادة خبرة إلى مستفيدي الضمان.

لابد من إكمال نموذج الضمان الذي يوجد في الموقع.

شروط العمل من خلال تمكين

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها للحصول على وظائف من قبل تمكين الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون ذا عمر بين 18-58 عامًا.

يجب أن يكون مؤهل للعمل في الوظيفة.

بعدها سوف يتم البحث على فرص عمل مناسب وتقديم مرتب شهري.

بناء على ذلك فلقد عرضنا لكم طريقة التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي والتي تعتبر وسيلة لتقديم فرص عمل إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين الحصول على عمل.