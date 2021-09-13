رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية مركز قياس رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، حيث أعلن مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، حيث يتم اختبار المتقدمين للوظائف الإدارية المختلفة، وذلك لإتمام اجراءات التعيين وكذلك المفاضلة بين المتقدمين، ويشمل ذلك جميع الوظائف عدا الوظائف الصحية والتعليمية، ويختص كذلك بالمتقدمين على وظائف المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، حيث يشترط عدد من الوزارات هذا الاختبار كشرط أساسي للتعيين والمفاضلة بين المتقدمين، وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب منذ نشأتها على إقامة هذه الاختبارات، حتى يتم من خلالها المفاضلة بين المتقدمين، ومعرفة جوانب القوة والضعف لديهم، ولذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سنوافيكم برابط مركز قياس، وطريقة وآلية التقديم عبر رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يتم التسجيل بشكل إلكتروني تام، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لمركز قياس من خلال محرك البحث “جوجل”.

اختيار وتحديد نوع الاختبار المراد التسجيل فيه وهو “اختبار القدرة المعرفية”.

تحديد واختيار مقر وموعد الاختبار.

دفع المبلغ المالي المطلوب.

موعد التسجيل

كما ذكرنا سابقاً أن التسجيل سوف يكون إلكتروني عبر رابط موقع قياس الإلكتروني، وسيكون التسجيل متاح بدايةً من اليوم الإثنين 06\02\1443 الموافق 13\09\2021، وذلك من خلال الرابط الرسمي لمركز قياس والمرفق بالمقال، مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية عند إجراء الاختبار.

المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات وذلك خاص بنظام الخدمة المدنية، وكذلك في نضام العمل عدا الوظائف الصحية والتعليمية.

المتقدمين لوظائف على الدرجات الوظيفية التالية “المرتبة السادسة والسابعة والثامنة”.

الفئات المستهدفة لإجراء اختبار القدرة المعرفيةمركز قياس

تم إنشاء مركز قياس حتى يتم من خلاله إجراء كافة الاختبارات المطلوبة. والتي تشترطها بعض الوزارات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وكذلك وزارة العدل وغيرهما من الوزارات. حيث يشترط للتوظيف أو الترقي اجتياز تلك الاختبارات، وذلك لضمان اختيار العناصر الجيدة. وللعمل على زيادة القدرة المعرفية والمهارية للمتقدمين لهذه الوظائف، وحتى يتم اختيار والمفاضلة بين المتقدمين بشكل علمي.