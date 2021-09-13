اللجنة الملكية تبدأ نقاشها العام بتوصيات المرأة الثلاثاء

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين إن اللجنة العامة والتي تضم 90 عضواً ستبدأ بمناقشة توصيات اللجان الفرعية يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف مبيضين : أن النقاشات ستبدأ بالتوصيات المقدمة من لجنة تمكين المرأة، ثم يتبعها الشباب فالإدارة المحلية ثم الأحزاب وأخيراً الانتخاب ، وفق هلا اخبار .

وأوضح “لا يوم محددا لانتهاء أعمال اللجنة الملكية، فذلك مرتبط بالوصول إلى توافق حول التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية” مرجحاً أن يكون ذلك في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الحالي.

وتابع مبيضين أن جميع اللجان الفرعية خلُصت إلى توصياتها وآخرها كانت لجنتا الأحزاب والانتخاب خلال الأسبوع الماضي.