أخبار اليمن : سقطرى .. إعتقال القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي رضوان سالم

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سقطرى .. إعتقال القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي رضوان سالم

اعتقلت قوات تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي بجزيرة سقطرى مساء الأحد القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي والسياسي رضوان أحمد سالم ديموري ومرافقه ماجد محمد ابو بكر على خلفية مظاهرة جماهيرية حاشدة بجزيرة سقطرى. سقطرى .. إعتقال القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي رضوان سالماعتقلت قوات تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي بجزيرة سقطرى مساء الأحد القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي والسياسي رضوان أحمد سالم ديموري ومرافقه ماجد محمد ابو بكر على خلفية مظاهرة جماهيرية حاشدة بجزيرة سقطرى. وكان القيادي بفرع المؤتمر الشعبي العام بجزيرة سقطرى شارك في تظاهرة جماهيرية حاشدة رفضا للمليشيات المسلحة وإحتلال الجزيرة، ونددت المظاهرة بتردي الخدمات وتدهور الاوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين . وذكرت مصادر محلية لـ(دوت الخليج) أن الناشط السياسي والحقوقي رضوان ديموري تعرض للإعتقال من قبل قوات موالية للعدوان الاماراتي السعودي ومايزال مسجونا في احد سجونها. واعتبرت المصادر اعتقال النشطاء انتهاك للحريات واعتداء سافر على حقوق المواطنين من ابناء الجزيرة في التعبير عن ارادتهم وتقرير مصيرهم .

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