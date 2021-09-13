بوتين لا يستبعد دخوله الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبى الروسى فى الكرملين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى فى الوسط المحيط بى تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أننى سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولى هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى تعليقه على تصريح بوتين، إن رئيس الدولة، بحدثيه عن الحجر الصحى تكلم "بشكل مجازى".
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