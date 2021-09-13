جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مسؤول فى الحكومة أعلن فى فيديو مصور انتشر على نطاق واسع أنه تمت مصادرة هذه الأموال والسبائك.
وبعد 20 عاما على هجمات سبتمبر، عادت طالبان إلى الحكم فى كابول، وغادرت القوات الأمريكية لتنهى الحرب الأبدية قبل أسبوعين من ذكرى الهجمات بعد استحواذ الحركة على العاصمة فى 15 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تصادر 6 ملايين دولار من منزل نائب الرئيس الأفغانى السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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