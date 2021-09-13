طالبان تصادر 6 ملايين دولار من منزل نائب الرئيس الأفغانى السابق

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مسؤول فى الحكومة أعلن فى فيديو مصور انتشر على نطاق واسع أنه تمت مصادرة هذه الأموال والسبائك.

وبعد 20 عاما على هجمات سبتمبر، عادت طالبان إلى الحكم فى كابول، وغادرت القوات الأمريكية لتنهى الحرب الأبدية قبل أسبوعين من ذكرى الهجمات بعد استحواذ الحركة على العاصمة فى 15 أغسطس.