رابط تسجيل البطاقة التموينية البنانية 2021 / وزارة الشئون تحدد المستندات المطلوبة وشروط منح الدعم

المواطنون في لبنان يتساءلون متى يتم فتح رابط تسجيل البطاقة التموينية البنانية؟. للحصول على المنحة المقررة من الحكومة البنانية للمواطنون ألبنانيون، ذكرت صحيفة النهار البنانية المقربة من دوائر الحكم في لبنان أن الرابط الرسمي لمنصة IMPACT، سوف يتم تفعيلة بداية من يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري حتى يوم 31 من أكتوبر القادم، كي يقوم المواطنون بالتسجيل من خلالة، ودعت وزارة الشئون الاجتماعية المواطنون الراغبون في معرفة أي تفاصيل عن الدعم الاتصال بالخط الساخن المجاني “1747”، الذي يقوم 40 عامل بالرد على المواطنون على أي استفسار بخصوص الدعم، الذي قدرته الحكومة ب 25 دولار للفرد في الأسرة، إضافة إلي زيادة 15 دولار للأسرة التي بها فرد عمرة أكبر من 64 عام، بحد أقصى 126 دولار للأسرة الواحدة.

الدخول على منصة IMPACT.

و الدخول عبر المنصة الإلكترونية DAEM.IMPACT.GOV.LB.

تسجيل البيانات المطلوبة ” اسم المستخدم، وكلمة السر”.

الضغط على الموافقة على الالتزام القانوني.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة في أستمارة الدعم لكل فرد من أفراد الأسرة.

الضغط على تأكيد الطلب بعد مراجعته والتأكد من صحة كافة البيانات المسجلة.

بطاقة الهوية البنانية أو جواز السفر البناني إن وجد. معلومات عن الحسابات البنكية المصرفية لكل أفراد الأسرة. تفويض من الأسرة لرب الأسرة باستلام مبلغ الدعم كل شهر. صورة من نموزج الموافقة على رفع السرية المصرفية. معلومات عن دفاتر السيارات إن وجد سيارات.

رابط تسجيل البطاقة التموينية البنانية 2021المستندات المطلوبة للتسجيل في البطاقة التموينية البنانيةمن هم المستهدفون من برنامج الدعم الحكومي

تستهدف الحكومة البنانية من خلال هذا البرنامج الذي تقرر له أن يكون لمدة 12 شهر “عام كامل”، جميع المواطنون الذين يعانون بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، بعد جائحة كورونا ورفع الدعم عن المحروقات وشح العملة الصعبة ” الدولار” في الأسواق والذي هوى بسعر صرف الليرة البنانية، وأحدث حالة من التضخم فاقت احتمال أغلب فئات الشعب البناني، ورفعت أسعار أغلب السلع الأساسية بصورة جنونية فرأت الحكومة في البرنامج مسحة خفيفة على جبين الشعب البناني.

وزارة الشئون الاجتماعية تحدد الفئات المستبعدة من الدعم

قال وزير الشئون الاجتماعية السيد / رمزي المشرفية، أن الدعم المقدم يجب أن يستفاد منه المستحقون فقط والذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية، ومن هذا المنطلق فأن أي طلب سيتم تقديمه على المنصة ستقوم الوزارة من خلال قاعدة البيانات التي تم جمعها بدقة في الفترة الماضية، ثم تقوم بدراسة الطلب وتحديد من يستحق وإرسال رسالة نصية له عبر جوالة الشخصي بنتيجة طلبة.

رابط تسجيل البطاقة التموينية البنانية ومراحل التنفيذ

قالت الحكومة البنانية أن طلب الدعم سوف يمر بمراحل لدراسته وتحديد المستفيد حتى يتسلم المواطن الدعم وهي كما يلي.

تسجيل الاستمارة وملئها إلكترونياً من خلال منصة IMPACT.

دراسة وتقييم الاستمارة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

إبلاغ رب الأسرة بالمبلغ المقرر للأسرة من خلال رسالة نصية على جوالة الذي سجله في استمارة التقديم.

تحويل المبلغ المستحق للأسرة شهرياً.

مراقبة من قبل الوزارة مع زيارات للأسر المستفيدة من الدعم.

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