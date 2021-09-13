لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر من ثقفني

ننشر توزيع طلاب الثانوية العامة 2021 علمي علوم ورياضة وأدبي في الجامعات الخاصة بعد تفعيل لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر بعد إقبال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2021 على التسجيل في موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 خلال الأيام القليلة الماضية وكان اليوم الأخير هو يوم أمس الأحد الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، قبل أن يتم إعلان نتيجة ترشيح التنسيق اليوم من خلال لينك موقع نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر الالكتروني الرسمي وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات في الجامعات بداية العام الدراسي الجديد وسجل حوالي 34 ألفا و317 طالبا وطالبة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة منذ بداية التسجيل.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 علمي علوم

وتستعد الجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية في الكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر وفق التوزيعات التالية:-

يتم توزيع 2251 طالب على كلية الطب البشري

3877 طالب بكلية طب الأسنان.

5264 طالب وطالبة في كلية الصيدلة.

4927 طالبة وطالب في العلاج الطبيعي.

1953 طالبة وطالب على كلية التكنولوجيا الحيوية.

1039 طالب كلية التمريض

390 طالب كلية الطب البيطري.

وبذلك يصبح في النهاية عدد المتقدمين في القطاع الصحي في الجامعات الخاصة حوالي 19 ألف و701 طالب وطالبة.

أما عن كلية الهندسة فيكون 6200 طالب وطالبة.

وبالنسبة لكلية علوم الحاسب 30,011 طالب وطالبة.

ليكون الإجمالي حوالي في الكليات شعبة علمي رياضة 9211 طالب وطالبة.

توزيع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لعلمي رياضةتوزيع تنسيق الجامعات الخاصة 2021 أدبي

بينما بالنسبة لكليات الشعبة الأدبية في نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 فهي كالآتي:

2275 طالب وطالبة في كلية الإعلام.

5768 طالب وطالبة في كلية الإدارة.

2232 طالب وطالبة في كلية اللغات والترجمة.

682 طالب وطالبة في كلية السياحة والفنادق والآثار.

538 طالب وطالبة في كلية التربية.

1549 طالب وطالبة في كلية الفنون.

ليكون الإجمالي في كليات الشعبة الأدبية 13,089 طالب وطالبة، كما سيقبل 42001 طالب وطالبة في كليات الشعب الثلاثة.

لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وللحصول نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بشكل إلكتروني من خلال الموقع تنسيق الجامعات الخاصة في مصر هناك خطوات بسيطة يجب إتباعها للحصول عليها بكل سهولة وهي كالأتي:-

تسجيل الدخول إلى لينك موقع نتيجة التنسيق الرسمي للجامعات المصرية 2021. كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح وكتابة رقم السري الموجود بالشهادة. يقوم الطالب بالضغط على كلمه التسجيل وعلى الفور يتم ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بالكلية التي رشح لها الطالب طباعة الطالب استمارة الترشيح و تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية.