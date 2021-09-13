شروط منحة البطالة في الجزائر 2021 وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة التشغيل والعمل mtess.gov.dz

شروط منحة البطالة في الجزائر 2021، يرغب الكثير من المواطنين في الجزائر في التعرف على شروط منحة البطالة في الجزائر 2021، حيث قد أعلنت رئاسة الجمهورية في الفترة الأخيرة عن هذه المنحة والتي سوف يتم تقديمها لجميع العاطلين عن العمل سواء كانوا من خريجي المعاهد أو الجامعات مع إمكانية إضافة الاشخاص الحاصلين على مستوى تعليمي آخر، وتزايد بحث الكثير من المواطنين بالجمهورية عن شروط التقديم على هذه المنحة والتي سوف تساعدهم على التمتع بحياة كريمة، وسوف يكون الصندوق الوطني للتأمين هو المسئول عن تلك إحصاء عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في تلك الفترة وذلك قبل بداية عملية التسجيل، وإليكم في هذه المقالة شروط التقديم على هذه المنحة ولينك التقديم الالكتروني، تابعوا معنا.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2021

تزايد البحث الآن عن شروط منحة البطالة في الجزائر 2021، وذلك بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر عن هذه المنحة المقدمة إلى الأشخاص العاطلين عن العمل بها والذين لا يجدون وظيفة في تلك الفترة، وذلك من أجل مساعدتهم على المعيشة الكريمة، وقد تم وضع بعض الشروط اللازمة من أجل التقديم على تلك المنحة ومن هذه الشروط ما يلي ..

أن يكون سن الفرد المتقدم على المنحة يتراوح ما بين 30 إلى 50 عام.

أن يكون جزائري الجنسية.

أن يمتلك مؤهل مهني.

أن لا يملك الشخص المتقدم أي نشاط تجاري خاص به.

ألا يكون مسجلا لطلب العمل في مصالح الوكالة الوطنية.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2021

بعد التعرف على شروط منحة البطالة في الجزائر 2021، يمكنكم الآن التقديم على هذه المنحة بشكل الكتروني، حيث يمكن لجميع خريجي الجامعات والمعاهد والحاصلين على الدبلوم وذوي المستوى التعليمي المتوسط العاطلين عن العمل أن يقوموا بالتقديم على هذه المنحة عبر موقع وزارة التشغيل والعمل، وينتظر جميع المواطنين الإعلان عن تفاصيل موضحة بشكل أكبر حول هذه المنحة وكيفية التسجيل بها وموعد بداية التسجيل، ونتابع معكم كافة التطورات الخاصة بذلك الأمر وننشر لكم جميع التفاصيل وخطوات التقديم فور الإعلان عنها.