استعلم الآن لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في مصر عبر رابط cpnu admission edu egلتقديم الجامعات الخاصة

ننشر لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 عبر موقع تقديم الجامعات الخاصة cpnu admission edu eg المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطوات طباعة جواب الترشيح للقبول في الجامعات الخاصة في مصر في الوقت الذي ينتظر الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي العام عرض نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021-2022 في مصر بعد الانتهاء من ظهور تنسيق الجامعات الحكومية في مرحلته الأولي والثانية حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشارة إلى أن الإعداد المتاحة في القبول في الجامعات الخاصة تتخطى 30 إلف طالب وتمت كافة الاستعدادات اللي استقبال الطلاب الجدد في الجامعات بعد التسجيل في الموقع الالكتروني وظهور النتيجة للكليات المرشحة إليها.

لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022

وللحصول على نتيجة القبول بالجامعات بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للتنسيق هناك خطوات بسيطة يجب إتباعها للحصول عليها بكل سهولة وهي كالأتي:-

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع التنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021.

الثانية كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح وكتابة رقم السري الموجود بالشهادة.

الثالثة يقوم الطالب بالضغط على كلمه التسجيل وعلى الفور يتم ظهور النتيجة بالكلية التي رشح لها الطالب

الرابعة يقوم الطالب في طباعة استمارة الترشيح و تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية.

و ينبغي على الطالب طباعة بطاقة الترشيح و لابد من وضعها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجديد.

موقع تقديم تنسيق الجامعات الخاصة 2021

وعن كيفية تقديم الجامعات الخاصة 2021 في مصر وتسجيل الرغبات تنسيق الجامعات الخاصة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الإلكتروني هناك عده خطوات يجب إتباعها بشكل صحيح وبالترتيب لكي يتم الحصول على نتائج جيدة ثم بعد ذلك يتم الحصول على النتيجة وسوف نشرح أيضا خطوات الحصول على نتيجة التنسيق خلال هذا التقرير.

أولا تسجيل الدخول عبر لينك موقع تقديم الجامعات الخاصة 2021

ثانيا اختيار تنسيق المرحلة الأولى ثم كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لها من الاسم والرقم القومي الخاص بالطالب وأيضا محافظته وغيرها من البيانات المطلوبة

ثالثا يقوم بكتابة قسم الطالب سواء علمي أو أدبي

رابعا يقوم بكتابة المجموع الذي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

خامسا تسجيل 25 رغبة الطالب في استمارة التنسيق

وأخيرا يقوم الطالب بالضغط على زر الحفظ.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقبل نحو 42001 طالب وطالبة في الجامعات الخاصة لطلاب الشعب الثلاثة علمي علوم ورياضة وأدبي، بالإضافة إلى نحو 34 ألفا و317 طالبا وطالبة موزعين ما بين القطاع الصحي وطلاب علمي علوم وكليات علمي رياضيات وطلاب الشعبة الأدبية في الجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل 2021-2022.