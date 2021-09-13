أخبار اليمن : المؤتمر يدين اعتقال القيادي المؤتمري رضوان سالم في سقطرى

المؤتمر يدين اعتقال القيادي المؤتمري رضوان سالم في سقطرى
دان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة قيام مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي باعتقال القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي رضوان أحمد سالم ديموري ومرافقه ماجد محمد ابو بكر، على خلفية مظاهرة جماهيرية حاشدة رافضة للإحتلال الأجنبي بجزيرة سقطرى.
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واعتبر المؤتمر الشعبي العام اعتقال القيادي المؤتمري رضوان سالم مساء يوم الاحد يأتي ضمن عديد من الانتهاكات التي تمارس من قبل قوات الاحتلال في جزيرة سقطرى ومن يقفون بصفهم بحق القيادات الوطنية الرافضة والمقاومة للاحتلال والمطالبة بخروج القوات الاجنبية من الجزيرة ومن كل منطقة تتواجد فيها في اليمن .
وحمل المؤتمر الشعبي العام قوات الاحتلال ومليشيات المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى المسؤولية الكاملة عن حياة رضوان سالم ومرافقه ماجد ابو بكر، مطالبا بسرعة الإفراج عنهما وعن كل المعتقلين المطالبين بالحرية والاستقلال وخروج المحتل الأجنبي من جزيرة سقطرى .
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