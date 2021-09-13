أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل الابريقي

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الامين العام المساعد يواسي آل الابريقي

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / خالد محمد قاسم الابرقي، احد مشائخ جبل يزيد واحد القيادات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الامين العام المساعد يواسي آل الابريقيبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / خالد محمد قاسم الابرقي، احد مشائخ جبل يزيد واحد القيادات المؤتمرية بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / يعقوب خالد محمد قاسم الابرقي، والى الشيخ/ احمد محمد قاسم الابرقي، وكافة آل الابرقي بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران ، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

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