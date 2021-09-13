جوتيريش: الأفغان مهددون بالجوع ويواجهون انهيار كامل

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تصاعد الفقر فى أفغانستان، ما يعنى أن الكثيرين قد يصبحون بدون طعام بحلول نهاية الشهر، داعيًا المانحين إلى التعهد بمئات الملايين من الدولارات لأفغانستان.





وفى كلمة افتتاحية بمؤتمر فى جنيف يسعى لجمع 606 ملايين دولار لصالح أفغانستان، قال جوتيريش إنه "بعد الحرب والمعاناة وانعدام الأمن على مدى عقود، ربما يواجهون أكثر أوقاتهم خطورة". وقال:"فجأة يواجه شعب أفغانستان انهيار بلد بأكمله".

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