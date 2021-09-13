اليابان تحذر مواطنيها فى 6 دول من هجمات محتملة

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة وفقا لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية، إنها حصلت على معلومات تفيد بتزايد الأخطار مثل حدوث تفجيرات انتحارية، وينطبق التحذير على مواطنى البلاد فى إندونيسيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار. وحثت اليابان المواطنين على إيلاء اهتمام وثيق للأخبار والمعلومات المحلية وتوخى الحذر "فى الوقت الحالي"، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا محددا أو تفاصيل أخرى. وأوضحت الشبكة أن التحذير قوبل بالحيرة فى العديد من الدول المشمولة به والتى قالت، إنها ليس لديها علم بمثل هذا التهديد أو تفاصيل من اليابان فيما يتعلق بمصدر معلوماتها.

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