عاجل.. حادث طعن فى محطة للحافلات بـ القدس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع عملية طعن فى محطة للحافلات بالقدس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بوقوع عملية طعن فى محطة للحافلات بالقدس. وأشارت تقارير إسرائيلية أولية إلى وجود إصابة طفيفة، كما تم "تحييد" منفذ العملية.

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