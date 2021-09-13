واشنطن تقدم 64 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد انتقدت سجل حركة طالبان الخاص بحقوق الإنسان منذ توليها السلطة فى أفغانستان، مشيرة إلى أن الالتزامات المعلنة لا تتطابق مع الحقائق على الأرض، مثل وضع المرأة.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد شنت هجومًا واسع النطاق فى مايو الماضى، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية خصوصًا الأمريكية من البلاد، واستطاعت فى غضون عشرة أيّام، السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسى فى كابول.