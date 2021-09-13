الصين تفرض قيود إغلاق مشددة فى فوجيان بعد ظهور بؤرة كورونا جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إغلاقًا واسعًا فى إقليم فوجيان، جنوب شرق البلاد، بما فى ذلك دور العرض السينمائى وصالات الألعاب الرياضية، بجانب بعض مداخل ومخارج الطرق السريعة، فى مواجهة ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، طالبت السلطات الصينية من السكان عدم المغادرة فى إطار مكافحتها لتفش جديد لفيروس كورونا المستجد. وحسبما ذكر التلفزيون المركزى الصينى "سى.سى.تى.فى"، اليوم الإثنين، فإن الموقف الوبائى فى مدينه بوتيان "خطر ومعقد"، مرجحًا ظهور حالات جديدة بالمناطق السكنية وفى المدارس والمصانع. كما أرسلت سلطات الصحة الوطنية فريقًا من الخبراء إلى المدينة التى يقطنها نحو 3.2 مليون نسمة، بعدما رصدت 43 إصابة جديدة فى فوجيان خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، من بينها 35 إصابة فى مدينة بوتيان وحدها. كما أشار التلفزيون الصينى إلى أن هناك 32 حالة أخرى لم تظهر عليها أعراض المرض، وهى حالات لا تحصيها الصين ضمن حالات الإصابة المؤكدة قبل أن تظهر عليهم أعراض سريرية مثل الحمى، رُصدت فى الإقليم منذ العاشر من سبتمبر، وكلها فى مدينة بوتيان.

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