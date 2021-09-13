رابط منصة مدرستي التعليمي 1443 وخطوات تسجيل الدخول إليها عبر schools.madrasati.sa

رابط منصة مدرستي التعليمية، يبحث الآن جينه الطلاب في كافة المراحل عن رابط منصة مدرستي التعليمية، حيث أن وزارة التربية والتعليم في الممكلة العربية السعودية قد اعتمدت هذه المنصة لتكون هي الرسمية التي يعتمد عليها الطلاب أثناء فترة الدراسة وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد بدأ الطلاب يبحثون عن الرابط الخاص بها لكي يتمكنوا من التسجيل للعام الدراسي الجديد والاستفادة بكل ما تقدمه هذه المنصة التعليمية التي قد تم تفعيلها في الآونة الأخيرة لكي يستفيد منها جميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية سواء كانت الابتدائيه أو الاعدادية أو المرحلة الثانوية، حيث يمكن الاستفادة من سماع شرح جميع الدروس في كافة المواد الدراسية كما يمكن أداء الاختبارات والتعرف على النتائج عبر هذه المنصة المتميزة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يبحث طلاب المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي التعليمية، وذلك من أجل الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم في المملكة هذه المنصة لكي تكون منصة رسمية يعتمد عليها الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، واعتمدت الكثير من الدول العربية أيضا هذه المنصات التعليمية بعد ظاهرة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتأثيره على العميلة التعليمية بشكل واضح وكبير، وبدلا من تعطيل الدراسة تم اعتماد بعض المنصات التعليمية لكي يستفيد الطالب من خلالها كما لو كان يتلقى الدروس داخل المدرسة، كما أنه يقوم بتأدية بعض الاختبارات على هذه المنصة وأخيرا إمكانية التعرف على النتائج من خلال الرابط الخاص بها وذلك لكافة المراحل الدراسية المختلفة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

نقدم لكم خطوات الدخول إلى تلك المنصة وهي كالتالي ..

يقوم الطالب بالدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية. ثم النقر فوق زر الرجوع إلى المدارس وذلك من القائمة الرئيسية الموجودة في أعلى الصفحة. النقر على تسجيل جديد. كتابة جميع البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل.

يمكن لجميع الطلاب الاستفادة من هذه المنصة طوال فترة الدراسة كما يمكن للمعلمين أيضا الاستفادة منها بشكل كبير، وذلك بعد إتمام تسجيل الدخول إلى المنصة.