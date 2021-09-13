رابط فحص 100 دولار شهر 9 وخطوات الاستعلام عن أهلية دفعة شهر سبتمبر 2021

رابط فحص 100 دولار شهر 9، من اكثر ما يشغل بال ملايين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر هو رابط فحص 100 دولار شهر 9، حيث ان الصرف الخاص بمنحة الـ 100 دولار او كما تسمى المنحة القطرية يكون قبل يوم 15 من كل شهر ميلادي، حيث أن الصرف قد بدأ للعديد من المواطنين اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، على أن يستمر الصرف حتى يوم 15 سبتمبر 2021 حسب ماتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التنمية البشرية والموارد الطبيعية، حيث قد تم الاعلان من قبل المسؤولين مساء أمس الاحد الموافق 12 سبتمبر 2021، حيث قد قال السفير الفطري قائلًا “غدًا ستبدأ بعض العائلات المتعففة في غزة ، من بين حوالي 100 ألف مستفيد، في تلقي مساعداتهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الانسانية النقدية ، بدعم من دولة قطر”.

رابط فحص 100 دولار شهر 9

لقد تمت اتاحة رابط فحص 100 دولار شهر 9 من قبل المسؤولين، وذلك ليتعرف كل مواطن على الموعد المستحق لصرف الدفعات الخاصة به، وإذا كان له دفعات في الشهر الحالي ام لا، حيث أن الاستعلام سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بوزارة التنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن المستفيدين الذي لا يوجد لديهم انترنت، يتم إرسال الموعد والمحل الخاص بالصرف في رسالة نصية إلى رقم الهاتف المُسجل في المنحة، على أن يتم صرف المنحة من خلال مكاتب الصرف، ومن خلال ماكينات الصراف الآلي، ATM المنتشرة في جميع أنحاء غزة.

خطوات استعلام أهلية استعلام المنحة القطرية عبر رابط فحص 100 دولار شهر 9

يمكن الان لجميع المستفيدين التعرف على خطوات استعلام أهلية استعلام المنحة القطرية عبر رابط فحص 100 دولار شهر 9 والتي قد جاء كالاتي: