شاهد : الآثار تنشر صور قطع اثرية استعادتها من اسبانيا في 2018

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دوت الخليج :- نشرت دائرة الاثار العامة صورا لقطع اثرية مستعادة من اسبانيا تعود لموقع خربة التنور الكائن في محافظة الطفيلة.
وقالت الدائرة في ادراج لها عبر فيسبوك إن القطع معروضة في متحف الآثار الأردني إلى حين افتتاح متحف الطفيلة.
يشار إلى أنه تم استعادة هذه القطع الثلاث في عام 2018.
صور :
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