الأمم المتحدة تنتقد عدم إشراك طالبان للمرأة بالحكومة

جدة - نرمين السيد - انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة ميشيل باشليه افتقار حكومة "طالبان" فى أفغانستان للتنوع وعدم إشراك المرأة، معربة عن قلقها من قمع المعارضة "الذى يزداد عنفا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وفى افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، قالت باشليه: "أشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى بالحكومة الانتقالية، التى لا تتضمن أى امرأة"، معربة عن قلقها لأنه "خلافا لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة، تم استبعاد النساء تدريجيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الشأن العام".

من جهة أخرى، نددت بعمليات مطاردة تجرى "من منزل إلى منزل" بحثا عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة فى البلاد حتى وقت قريب، وبالتهديدات ومحاولات الترهيب التى تستهدف المنظمات غير الحكومية أو موظفى الأمم المتحدة، خلافا للوعود بالعفو التى قطعتها حركة "طالبان".

وأضافت: "فى بعض الحالات، تم الإفراج عن بعض المسؤولين، وفى حالات أخرى تم العثور عليهم قتلى"، مستنكرة القمع "الذى يزداد عنفا" للاحتجاجات السلمية فى جميع أنحاء البلاد وكذلك ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها.

وكررت مناشدتها المجلس لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع حقوق الإنسان فى البلاد عن كثب وإخطار المجلس بذلك.

كما أعربت مجموعات حقوقية وبعض الدول عن أملها بأن تذهب الجلسة الحالية للمجلس التى تدوم حتى الثامن من أكتوبر أبعد من جلسة خاصة عقدت الشهر الماضى وامتنعت عن المطالبة بفتح تحقيق دولى فى الانتهاكات المرتبكة فى أفغانستان.