موعد بداية اجازة اليوم الوطني في السعودية 1443؛ يُعد اليوم الوطني من أهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية كل عام وذلك لأنه يوم توحيد المملكة حيث تم التوحيد على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932، لذلك تقوم المملكة بمنح المواطنين إجازة رسمية في هذه المناسبة وتحتفل السعودية هذا العام بمرور 91 سنة على توحيد المملكة، وفيما يلي نوضح لكم موعد عطلة اليوم الوطني وكم يوم تكون الإجازة وذلك من خلال موقع ثقفني.

موعد بداية اجازة اليوم الوطني 1443

لقد تم تحديد عطلة اليوم الوطني في المملكة على أن تكون يوم الخميس 23 سبتمبر حيث أن يوم الخميس يوافق ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الذي تم عام 1932، وتكون الإجازة يوم واحد فقط، ولكن يأتي بعده يومي الجمعة والسبت وهما إجازة نهاية الأسبوع لذلك تكون الإجازة ثلاث أيام تبدأ من يوم الخميس وتنتهي يوم السبت، وإن كان الموظف بالفعل في إجازة فيأخذ اليوم بعد ذلك أي يتم الاحتفاظ به مع رصيد إجازته.

متى موعد اليوم الوطني بالهجري

يكون يوم إجازة اليوم الوطني في المملكة يوم 16 صفر عام 1443 هجرياً، وهو عيد وطني يحتفل به السعوديين وذلك بمناسبة توحيد المملكة تحت شعار راية واحدة ودولة واحدة.

موعد عطلة اليوم الوطني لمدارس 1443

تبدأ إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية للمدارس الخاصة أو الحكومية يوم 15 صفر الأربعاء 1443 الموافق 22 سبتمبر 2021 وينتهي يوم الخميس 16 صفر ثم يأتي يومي الجمعة والسبت الإجازة الاسبوعية لتكون الإجازة 4 أيام متتاليين ويتم العودة إلى المدارس يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021.

إجازة اليوم الوطَني للجامعات 1443

تكون إجازة اليوم الوطني في الجامعات نفس اجازة المدارس حيث تبدأ يوم الأربعاء 15 صفر 1443 وتنتهي يوم 16 صفر الموافق الخميس ثم يعقبها الإجازة الأسبوعية الرسمية وهما يومي الجمعة والسبت ويعود الطلاب للدراسة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد بداية اجازة اليوم الوطني في السعودية 1443, وكذلك متى موعد اليوم الوطني بالهجري, موعد عطلة اليوم الوطني لمدارس 1443, كما تحدثنا عن إجازة اليوم الوطَني للجامعات 1443.