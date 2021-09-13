ارتفاع نسب الحديد والمنغنيز بعينات " المياه الحمراء "

دوت الخليج :– قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن النتائج الأولية تشير إلى أن عينات المياه الحمراء التي ظهرت في بركة قرب البحر الميت تؤكد ارتفاع نسب الحديد والمنغنيز.
وأوضح في تصريحات صحفية : أن تشكلها قد يكون نتيجة لارتفاع الحرارة ووجود بعض الطحالب أو لتراكيز المعادن المحيطة بالتربة لها أثر في إضفاء اللون، مبينا أن الوزارة تنتظر ظهور النتائج النهائية.
ونوه بأن العينات بحاجة إلى فحوصات دقيقة وزراعتها تحتاج إلى بضعة أيام قليلة.
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