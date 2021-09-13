"جزرة" تتسبب في غياب لاعب سويدي عن الملاعب لأسابيع

الإصابات هي الجزء الأسوأ في لعبة كرة القدم، لكن إصابة اللاعب السويدي رامي كايب قد تكون إحدى أغرب الإصابات التي قد نسمع عنها، إذ تسببت "جزرة" في ابتعاده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا لقناة "آر تي في نورد"، فإن كايب الذي يلعب ضمن صفوف فريق هيرنيفن الهولندي، قد تعرض لضربة قوية في منطقة الفك خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.
وظنّ كايب أن إصابته ناجمة عن احتكاك عادي، لذا واصل التدريب واللعب، وبالطبع تناول الطعام، وكانت الأمور تسير على ما يرام، لكن كل شيء تغير للأسوأ، عندما قرر اللاعب تناول جزرة، وسمع صوتا غريبا، حيث تسببت الجزرة في كسر فكه.
وأوضح النادي الهولندي أن اللاعب سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة على إثر هذه الإصابة العجيبة.
يُشار إلى أن كايب انضم إلى هيرينفين في يناير الماضي قادما من إلفسبورغ السويدي مقابل نصف مليون يورو.
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