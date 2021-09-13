الأمم المتحدة: يجب وقف الاعتداءات فورا فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت اليوم الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية فى إقليم تيجراى الإثيوبى، مؤكدة ألا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، شددت باشليت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار. وأضافت فى بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار". وتطرقت إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفى" واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها "غير رسمية" فى غرب تيجراى. وجددت المسؤولة الأممية دعوتها للحكومة الإريترية لضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التى ترتكبها قواتها فى الإقليم الإثيوبى. يذكر أن الإقليم غرق لأشهر فى معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيجراى والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف، وخلفت مئات القتلى، ونددت منظمات حقوقية ودولية بالجرائم التى ارتكبها القوات الإثيوبية والإريترية بالإقليم.

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