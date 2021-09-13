جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضى بإعفاء السيّدة سهام العيّادى، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهنى والتى تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهنى بالنيابة، من مهامها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يعفى وزيرة الشباب والرياضة من مهامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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