دخول رتل أمريكي بمعدات وأسلحة إلى ريف الحسكة

أدخلت القوات الأمريكية رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة شمال شرق سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر من قرية السويدية في ريف اليعربية أن رتلا أمريكيا "دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي".
وأوضحت الوكالة أن الرتل مؤلف من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج.
"عشرات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية وسرقة النفط والثروات الباطنية السورية".
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