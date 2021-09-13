رابط منصة اختبار ekhtibar.moe.gov.sa وطريقة اختبارات تعزيز المهارات المركزية

زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن رابط منصة اختبار التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث قام العديد من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الساعات بالبحث عن منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم من أجل البدء في اختبارات تعزيز المهارات 1443، والتي أعلنت عنها الوزارة حيث ستكون اختبارات تعزيز المهارات هي اختبارات يتم إجرائها لكافة الطلاب بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى الصف الأول الثانوي من أجل قياس معارف الطلاب ومهاراتهم التي تمكنوا من الحصول عليها خلال الأعوام الدراسية الماضية.

ومن المقرر أن يتم إقامة اختبارات تعزيز المهارات لكافة الطلاب بداية من الأسبوع الأول من العام الدراسي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، حيث ستتم الاختبارات من خلال منصة اختبار التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وذلك للطلاب بداية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي.

منصة اختبار الالكترونية

وتقوم منصة اختبار الالكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعمل اختبارات تعزيز المهارات بصورة دورية تتم بشكل إلكتروني لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وذلك من أجل قياس مهارات الطلاب التعليمية، وذلك في عدد من المواد الدراسية التي يدرسها طلاب المملكة العربية السعودية، حيث تتم اختبارات تعزيز المهارات للطلاب في مواد:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم.

رابط منصة اختبار

ومن أجل التمكن من حل اختبارات تعزيز المهارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة منصة اختبار الالكترونية على الانترنت عبر زيارة ekhtibar.moe.gov.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة أو التسجيل من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بطالب من أجل التمكن من تأكيد التسجيل في المنصة قبل البدء في أداء الاختبارات.

طريقة حل اختبارات تعزيز المهارات عبر منصة اختبار الالكترونية

وبالطبع يبحث العديد من الطلاب عن طريقة تمكنهم من حل اختبارات تعزيز المهارات التي تأتي إليهم من خلال منصة اختبار الالكترونية، حيث أتاحت وزارة دليلاً إرشادياً لكافة الطلاب من أجل اتباعه خلال أداء اختبارات تعزيز المهارات في مختلف المواد الدراسية، حيث يقوم الطلاب بتسجيل الدخول أولاً إلى منصة اختبار من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب في منصة مدرستي ثم البدء في اتباع الخطوات التالية: