نظام التقاعد العسكري والطبي والمدني السعودي الجديد 1442

نظام التقاعد العسكري الجديد توفر السعودية الحياه الكريمة والمناسبة للعسكريين والمدنيين المتقاعدين بعد تأدية الخدمة والوصول إلى السن المناسب للمعاش أو التقاعد المبكر،وقانون التقاعد يقدم الدعم المادي والاجتماعي والاقتصادي بعد تأديتهم عملهم على اكمل وجه وتم تطوير النظام التقاعدي لهم وكذلك الطبي والمدني للعسكريين الذي يشمل اربع أنطمه رئيسية منها النظام المدني والعسكر وتبادل النفع والنظام الموحد، وهذه الأنظمة خدمت الكثير من المتقاعدين من العسكريين الذين وصلوا سن المعاش، كما يمكن معرفة حالات سن التقاعد المبكر 1442 وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة، يقوم الموظف بالتقدم بالطلب من أجل الاستفادة من النظام التقاعدي الطبي العسكري الحديد، مع حساب مدة الخدمة طبقاً للأنظمة الخاصة بالتقاعد.

بلوغ الشخص السن المناسب للتقاعد. الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية الناتجة عن سبب غير راجع للعمل. الإصابة بعجز جزئي أو كلي أثناء أداء العمل أو بسببه أو الوفاة بسبب العمل أو أثناء تأديته. الإصابة بعجز جزئي أو كلي نتيجة للأسر أو العمليات الحربية أو الإصابة خلال تأدية الخدمة. التعرض لإطلاق النار أثناء اقتحام مناطق تواجد المهربين أو خلال المشروعات الخاصة بالتدريب باستخدام الذخيرة الحية أو التدريب جوا أو بحرا أو في أي من الحالات المشابهة . مرور 15 عام في حالة التقاعد المبكر. مرور 8 سنوات على الأقل في الخدمة العسكرية قبل التقاعد المبكر. يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب.

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد. اختيار حاسبة المعاش التقاعدي. بعد ذلك نختار جنس المتقدم “ذكر أم أنثى”.

وبعد ذلك، نُحدد نوع الخدمة، ونختار سبب ترك الخدمة. يتم تحديد آخر راتب. يجب تحديد مدة الخدمة المدنية. ثم ندخل مدة الخدمة العسكرية. ثم ننقر على عرض قيمة المعاش لتظهر التفاصيل.

نظام التقاعد العسكري الجديد 1442كيفية حساب حقوق المتقاعد العسكريشروط استحقاق المكافأة التقاعدية

يحصل الموظف على المكافأة التقاعدية بشرط مرور 18 سنة في العمل أو 20 سنة بين الخدمة العسكرية والمدنية.

أن يصل المتقاعد إلى سن التقاعد المحدد بالمملكة. أو في حالة الوفاة العادية أو الوفاة الناتجة عن الإصابة في العمل. التقاعد نتيجة غياب اللياقة البدنية للشخص المتقاعد. يمكن للمتقاعد طلب التقاعد المبكر خصوصًا إذا قضى 15 سنة متواصلًا في عمله. انتهاء الخدمة بسبب العمل نفسه.

تسوية المعاش التقاعد المبكر والعسكري في الحالات الطبية بشرط أن يطلب العسكريون 70٪ من المعاش في حالة اعتلال الصحة و 80٪ من المعاش في حالة العجز الجزئي. عدم وجود لياقة بدنية. في حالات العجز الكامل يحسب معاش التقاعد على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب. أما في حالة الإصابة بإعاقة جزئية تسببت في تركة للخدمة، يتم منحة أربع أخماس الراتب المستحق له في هذه الحالة. عند إصابة العسكري من عجز نتيجة العمليات العسكرية، أو نتيجة وقوعه في الأسر فإنه يستحق معاش طبي. بالنسبة للعسكري الذي تمت إصابته بعجز جزئي خلال العمل، يتم احتساب النسبة المستحقة للمعاش وهي ثمانون بالمائة.

ملازم وملازم أول 44 سنة. ثم نقيب 48 سنة. الرائد 50 سنة. مقدم 52 سنة. عقيد 54 سنة. عميد 56 سنة. لواء 58 سنة. الجندي وجندي أول 44 سنة. العريف 46 سنة. وكيل رقيب 48 سنة.د الرقيب ورقيب أول 50 سنة. رئيس رقباء 52 سنة.

نظام التقاعد الطبي العسكري الجديد 1442سن التقاعد في القوات المسلحة السعوديةنظام التقاعد المدني العسكري الجديد 1442

يعد نظام التقاعد العسكري المدني النظام المسؤول عن التحكم في عملية التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام الحكومي في المملكة العربية السعودية وحساب راتب التقاعد من خلال شروط كالاتي:

التقاعد بشرط قضاء ما لا يقل عن 20 سنة في الخدمة المدنية بالإضافة إلى موافقة الجهة المختصة. انتهاء الخدمة لأي سبب عجز أو فاه. . بلوغ المتقاعد عمر أل 60 بشرط ألا تقل مدة العمل عن سنة. وجودة 25 سنة على الأقل في العمل. الفصل نتيجة التعرض لإصابة عمل أي كان السبب . الفصل عن العمل نتيجة لضعف اللياقة البدنية عن العمل. الفصل نتيجة لقرار وزاري أو لسبب غير تأديبي بشرط ألا تقل مدة العمل عن 15 سنة.

معايير حساب الراتب التقاعدي

يكون احتساب معايير الراتب التقاعدي في نظام التقاعد العسكري الجديد 1442 من خلال معايير كما الأتي:

اختلاف الوظيفة التي يعمل بها العسكري. اختلاف عدد سنوات الخدمة. الشهادات والمؤهلات العليا التي حصل عليها العسكري.

كما أن المدة الفعلية التي يقضيها الموظف في عمله هي من شروط التقاعد المبكر الضرورية حيث لابد أن يقضي الموظف فترة عمل غير متخللة بأي انقطاعات مدتها 20 عاما على الأقل ولكن هناك استثناءات لا تضمنها المدة الفعلية للخدمة وهي :