رابط منصة مدرستي لتسجيل دخول ولي الأمر والطالب

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رابط منصة مدرستي، عدد كبير من الأشخاص يريدون الدخول واستخدام منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي لها لتسجيل الدخول، وذلك لأنها تعد أكبر كادر تعليمي على الإطلاق داخل حدود المملكة، وبمناسبة أن الاختبارات المركزية قد بدأت للصفوف الإعدادية فبالتأكيد يريد كل طالب وولي أمر أن يتعرفوا على طريقة تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر مايكروسوفت، وهذه الحسابات لا تتوفر للطلاب فقط بل لجميع العاملين داخل المملكة.رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول:
عملت المملكة العربية السعودية من خلال النظام التقني الجديد الذي تسير على طريقة. على البدء في إنشاء منصة حديثة ألا وهي منصة مدرستي الإلكترونية. كما أن المنصة تتميز بأنها تمتلك عدد كبير من الأدوات التعليمية. وذلك كله من اجل تحقيق أكبر قدر من الأهداف التي تتواجد داخل المقررات الدراسية.
لم تقف وزارة التعليم في السعودية عند هذا الحد أبداً. بل عملت على القيام بالتعاون مع أكثر من خمسة وأربعين مصدر تعليمي لتكون هي المنبر لجميع الطلاب. والذين مازالوا يدخلون على المنصه حتى هذه اللحظة في العام الدراسي 1443. ويعملون على استعمال المنصة لكي يبدئوا في أداء الامتحانات. كما يمكنهم التعرف على نتائجهم ومستوياتهم الدراسية فيما بعد.طريقه تسجيل دخول المنصه للطالب:
في حاله إذا كنت تعمل على تسجيل الدخول في منصة مدرستي فيعتبر هذا الأمر من أحد أسهل الأشياء التي قد تريدها على الإطلاق. وللإستمتاع بمميزات المنصة عليك إتباع الخطوات التالية:
- أولاً في حاله إذا كنت مستخدم جديد فيجب عليك القيام أولاً بالذهاب إلى موقع منصة مدرستي.
- ثانياً يجب أن تحرص على الذهاب إلى منصة العودة إلى المدرسة.
- ثالثاً يمكنك القيام بالبحث بكتابة كلمه تسجيل جديد أو ستجدها في القائمة الرئيسية على الجهة اليمني من الشاشة.
- رابعاً يجب أن تحرص على كتابة كامل البيانات التابعة لك أو لطفلك.
- خامساً يشترط أن تتوفر البيانات الخاصة برقم الهوية أو رقم الإقامة. كما يجب عليك القيام بإضافة رقم الهاتف المحمول وهذا من أجل أن يتم إرسال رسالة لك يوجد بها رمز التحقق.
- في النهاية يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول على التطبيق بنجاح عبر حسابك الرسمي.
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رابط منصة مدرستي، عدد كبير من الأشخاص يريدون الدخول واستخدام منصة مدرستي عبر الرابط الرسمي لها لتسجيل الدخول، وذلك لأنها تعد أكبر كادر تعليمي على الإطلاق داخل حدود المملكة، وبمناسبة أن الاختبارات المركزية قد بدأت للصفوف الإعدادية فبالتأكيد يريد كل طالب وولي أمر أن يتعرفوا على طريقة تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر مايكروسوفت، وهذه الحسابات لا تتوفر للطلاب فقط بل لجميع العاملين داخل المملكة.رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول:
عملت المملكة العربية السعودية من خلال النظام التقني الجديد الذي تسير على طريقة. على البدء في إنشاء منصة حديثة ألا وهي منصة مدرستي الإلكترونية. كما أن المنصة تتميز بأنها تمتلك عدد كبير من الأدوات التعليمية. وذلك كله من اجل تحقيق أكبر قدر من الأهداف التي تتواجد داخل المقررات الدراسية.
لم تقف وزارة التعليم في السعودية عند هذا الحد أبداً. بل عملت على القيام بالتعاون مع أكثر من خمسة وأربعين مصدر تعليمي لتكون هي المنبر لجميع الطلاب. والذين مازالوا يدخلون على المنصه حتى هذه اللحظة في العام الدراسي 1443. ويعملون على استعمال المنصة لكي يبدئوا في أداء الامتحانات. كما يمكنهم التعرف على نتائجهم ومستوياتهم الدراسية فيما بعد.طريقه تسجيل دخول المنصه للطالب:
في حاله إذا كنت تعمل على تسجيل الدخول في منصة مدرستي فيعتبر هذا الأمر من أحد أسهل الأشياء التي قد تريدها على الإطلاق. وللإستمتاع بمميزات المنصة عليك إتباع الخطوات التالية:
- أولاً في حاله إذا كنت مستخدم جديد فيجب عليك القيام أولاً بالذهاب إلى موقع منصة مدرستي.
- ثانياً يجب أن تحرص على الذهاب إلى منصة العودة إلى المدرسة.
- ثالثاً يمكنك القيام بالبحث بكتابة كلمه تسجيل جديد أو ستجدها في القائمة الرئيسية على الجهة اليمني من الشاشة.
- رابعاً يجب أن تحرص على كتابة كامل البيانات التابعة لك أو لطفلك.
- خامساً يشترط أن تتوفر البيانات الخاصة برقم الهوية أو رقم الإقامة. كما يجب عليك القيام بإضافة رقم الهاتف المحمول وهذا من أجل أن يتم إرسال رسالة لك يوجد بها رمز التحقق.
- في النهاية يمكنك الآن أن تقوم بتسجيل الدخول على التطبيق بنجاح عبر حسابك الرسمي.
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