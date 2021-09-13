دوت الخليج:- أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل عن اعادة فتح ابواب الزيارة امام ذوي النزلاء ايام الجمعة لتكون ايام الزيارة ( الاحد ، الثلاثاء،الجمعة ) ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر . وأهابت الادارة بالزوار الكرام التقيد بالايام والتوقيتات المحددة والالتزام بتعليمات رجال الامن والحفاظ على الشروط الصحية وارتداء ادوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط شخصين سلبا مبلغاً مالياً تحت التهديد من صيدلية في ضاحية الرشيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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