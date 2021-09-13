البرلمان الليبى يؤجل البت فى سحب الثقة من حكومة الدبيبة

جدة - نرمين السيد - أرجأ مجلس النواب الليبى البت فى مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد جلسة طويلة، اليوم الاثنين، خُصصت لمناقشة إجابات الأخيرة خلال جلسة الاستجواب، التى انعقدت الأربعاء الماضى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزى النويرى، فى نهاية الجلسة، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم فى جلسة أخرى الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية.

وحملت جلسة الاثنين، الكثير من الانتقادات لأجوبة الحكومة وأدائها، وإن أجمع عدد ليس بالقليل من النواب على عدم سحب الثقة لقرب عقد الانتخابات، المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

وانتقد رئيس لجنة الصحة، الدكتور نصر الدين مهنا، عدم وجود "خطة واضحة" لمجابهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لم نعلم كيف جاءت التطعيمات، هل تم شراؤها أم جاءت كهدية؟.. أداء الحكومة ليس مُرضيا، ومعايير بناء المستشفيات لم تكن مقنعة".