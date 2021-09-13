اسكتلندا: نخطط لإجراء استفتاء حول الاستقلال عن المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت ستورجون خلال كلمتها الختامية لمؤتمر الحزب الوطنى الاسكتلندى: "خلال الانتخابات، قلنا أنه عندما تنتهى أزمة الوباء، سنمنح شعب اسكتلندا خيار الاستقلال، وسنقوم بذلك"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وفى أواخر العام الماضى، قالت ستورجون إنها ستسعى إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال فى الجزء الأول من الدورة المقبلة للبرلمان الاسكتلندى فى عام 2021، على الرغم من معارضة الحكومة المركزية فى المملكة المتحدة لمنح الإذن بإجراء تصويت آخر.

فى أوائل مايو، فاز الحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم بقيادة ستورجون بأغلبية المقاعد فى التصويت البرلمانى.

فى ذلك الوقت، حذرت الوزيرة الأولى لندن من إجراء تصويت ثان على الاستقلال، قائلة إن أى محاولة لعرقلة ذلك ستكون بمثابة "خوض معركة مع الرغبات الديمقراطية للشعب الاسكتلندى".

بينما شن الحزب الوطنى الاسكتلندى حملته بناء على وعود بإجراء تصويت جديد، عارضت الخطوة حكومة المملكة المتحدة - التى يجب أن تمنح الإذن القانونى لذلك - مما أثار مخاوف من معركة سياسية وقانونية مطولة.

الآن يقول أعضاء الحزب الوطنى إن حصتهم المتزايدة من المقاعد، أقل بمقعد واحد عن الأغلبية الإجمالية البالغة 65 مقعدا، تمنحهم تفويضا للاستفتاء الثانى، بعد التصويت بـ "لا" فى أول تصويت على استقلال اسكتلندا فى عام 2014.

فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن استفتاء 2014، حيث صوت 55 فى المئة بـ"لا" يجب أن يكون مرة واحدة فى كل جيل.

وأضاف جونسون، فى شهر مايو، إن هدف الحزب الوطنى الاسكتلندى من إجراء استفتاء ثان كان "غير مسؤول ومتهور"، وكتب رسالة عامة إلى نيكولا يطلب منها "العمل معا" فى فريق المملكة المتحدة.