الجيش المالي: مقتل 5 جنود في كمين مسلح 

أعلن الجيش المالي، عن مقتل 5 من جنوده في كمين نفذه مسلحون وسط البلاد، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين.

وأوضحت قوات الأمن والدفاع في مالي، في بيان، أن "جماعة إرهابية مسلحة مجهولة نفذت كمينا في منطقة "ماسينا سيركل" التابعة لمنطقة سيغو الإدارية"، مبينا أن الهجوم تسبب بمقتل 5 جنود، ما دفع دورية الجيش للرد بقوة موقعة 3 قتلى من المهاجمين.

وأكدت القوات، أن المسلحين أضرموا النار في 5 مركبات عسكرية، فيما تمكن عناصر الجيش من تدمير 3 سيارات تابعة للمهاجمين.