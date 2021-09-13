قائمة اسعار وجبات ماكدونالدز 2021 السعودية الآن الأسعار الجديدة

اسعار وجبات ماكدونالدز 2021 السعودية ، والتي من أشهر وأكثر مطاعم الوجبات السريعة انتشارا في شتى أنحاء العالم .ويبحث الكثيرون دائما عن أحدث الأسعار والوجبات الخاصة بها ،وتعتبر فروع ماك المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم .وخاصة في الدول الإسلامية حيث أكدت أن طريقة الذبح حلال وفقا لشروط وأحكام الذبح الخاصة بالدول الإسلامية. أيضا فروع ماكدونالدز موجودة بكثرة في كافة الدول الأوروبية ، وتعمل على جذب الأطفال بشكل كبير فهي من أول مطاعم الوجبات السريعة .التي اعتمدت على تقديم وجبات خاصة بالأطفال تحوى ألعاب خاصة بهم .لذا تهافت عليها الكثيرون من الأطفال وأصبحت كافة الفروع الموجودة في الدول العربية تتبع نفس النهج، مع إمكانية إقامة حفلات أعياد ميلاد الأطفال بمهرج ماكدونالدز الشهير.

تقدم لنا سلسلة مطاعم ماك الشهيرة بكافة فروعها في المملكة العربية السعودية قائمة الطعام المميزة لها والتي يتم تحديثها باستمرار بأحدث الوجبات التي تحرص مطاعم ماكدونالدز على تقديمها لمحبيها من الكبار والصغار، أيضا تحرص على على تقديم قائمة طعام محدثة باستمرار سواء للسندويتشات أو للوجبات ومن أحدث ما قدمته لنا هي وجبات التشكيلة الفاخرة التي تقدمها ماك لمحبيها والتي وضعتها بأسعار مميزة وهي كالتالي:

أسعار وجبات التشكيلة الفاخرة

وجبة مشروم بسعر 26 ريال سعودي

ميل كلوب هاوس بسعر 26 ريال سعودي

وجبة مكسيكانو بسعر 26 ريال سعودي

أسعار ساندويتشات ماك السعودية 2021

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

ساندوتش كلوب هاوس بسعر 19 ريال سعودي

ويتش مكسيكانو بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش المشروم بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن سبيشيال بسعر 16 ريال سعودي

جراند تشيكن حار بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش ليتل تايستي دجاج بسعر 8 ريال سعودي

ويتش ماك رويال بسعر 14 ريال سعودي

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

أسعار وجبات ماك للأطفال السعودية 2021

أيضا من أهم ما يبحث عنه الكثيرون هي وجبات الأطفال الخاصة بماك والتي لا تختلف من حيث طبيعة الوجبات المخصصة للأطفال لكن الاختلاف يكمن في سعر الوجبة الذي يختلف من عام إلى آخر أيضا طبيعة الألعاب التي تكون متواجده مع وجبات ماك للأطفال فكل فترة تشتهر بسلسلة ألعاب مثل ألعاب لوني تونز وألعاب توم وجيري وألعاب السنافر وآخر ماتقدمه الآن كان سلسله ألأعاب منيونز، وأسعار وجبات ماك للأطفال السعودية 2021 كالتالي:

وجبة أطفال بيف برجر بسعر 10 ريال سعودي

ميل أطفال تشكن برجر بسعر 12 ريال سعودي

وجبه أطفال تشيز برجر بسعر 11 ريال سعودي

ميل أطفال تشكن ناجت بسعر 12 ريال سعودي

منيو ماك الجديد السعودية 2021

يمكنكم تصفح منيو ماك الجديد السعودية بمنتهى السهولة من خلال هذا المقال حيث يحتوي المنيو على كافة الاسعار الخاصة بالسندويتشات والوجبات الخاصة بسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية وقمنا بكتابة الوجبات الفاخرة وهو أحدث ما أصدرته سلسلة مطاعم ماك بالمملكة وسنتابع معكم كل جديد من عروض ووجبات ماك السعودية حال صدورها.

عروض ماك الجديدة فبراير 2021

يقدم لنا ماك السعودية الآن أحدث العروض من خلال منيو التسكيته الذي يقدم لنا وجبة بيري بيري ،وهي عبارة عن ساندوتش دجاج بيري بيري المكون من قطعتين من الدجاج مع باكت من البطاطس ومشروبك الغازي المفضل كل ذلك بقيمة 14 ريال فقط لفترة محدودة ،من خلال منيو التسكيته أحدث منيوهات ماك 2021 السعودية.

وجبات الفطور من ماك 2021

يقدم الآن ماك في كافة فروعه بالمملكة العربية السعودية العديد من وجبات الإفطار المميزة، بالإضافة إلى الحلوى الشهية التي يشتهر بها ماكدونالدز، فيقدم لنا ماك في الإفطار اليومي وجبة ماك مافن بالبيض، وأيضا ماك مافن صوصج بالبيض والتي يحبها الكثيرون ، وبالطبع الهاش براونز اللذيذة والشهية التى اشتهرت بها كافة فروع ماك داخل وخارج المملكة ، مع التنويه أن وجبات الإفطار من ماك تقدم حتى وقت الظهيرة فقط، بعدها يكون متاح الوجبات المختلفة والعروض المميزة.

ألعاب هابي ميل الجديدة 2021 مايو

العديد من الألعاب الجديدة المقدمة من ماكدونادز السعودية مايو 2021 وتحوي وجبات الأطفال الآن على جزر صحي مطهو بطريقة مميزة ليشبه البطاطا المقلية وبذلك يتناول الأطفال وجبات صحية بشكل أكثر، العديد من الألعاب الجديدة للأطفال الأولاد والبنات يقدم ماك الآن السيارات وبالتحديد سيارات السباق السريعة أيضا أشكال وألعاب التخييم المميزة المحببة للبنات .

عروض ماكدونالدز السعودية سبتمبر 2021

العديد من العروض الجديدة من ماك للأطفال والكبار، وذلك بكافة الفروع بالمملكة العربية السعودية. ويقدم الآن ماك بكافة فروعه داخل المملكة للأطفال ألعاب الديناصورات الجديدة ،مع الهابي ميل. بعنوان جيراسيك ورلد. حيث يقوم بتعريف الأطفال بأنواع العديد من الديناصورات ومعلومات خاصة بها مع كل لعبة وكل وجبة هابي ميل من ماك الآن.

أيضا تشكيلة الدجاج السبايسي الجديد من ماك بأسعار ولا أحلى ، وذلك لفترة محدودة.وبالأخص سبايسي تشيكن ماك ناجتس الجديدة المقدمة من ماك بالمملكة العربية السعودية. والتي يمكنك طلبها على الفور.