عروض اليوم الوطني 91 السعودي

عروض اليوم الوطني، مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم السعودي وهو يوم ينتظره جميع السعودين كل عام وتقوم الشركات بالتنافس على تقديم العروض التي لا مثيل لها في هذا اليوم العظيم، وتتعدد أشكال الاحتفالات حيث انه يتم أعطاءه عطلة رسمية على كل مدن المملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على اليوم الوطني والعروض التي ستقوم الشركات بتقديمها في هذا اليوم,

اليوم الوطني السعودي 91:

يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في اليوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام وهو يوم رسمي يتم منحه عطائه عطلة على جميع مدن المملكة العربية السعودي ويرجع تاريخ هذا اليوم إلي صدور المرسوم الملكي عن الملك عبد العزيز والذي يحمل رقم 2716 والموافق لتاريخ 17 جمادي الأولي 1351هـ، 23 سبتمبر 1932م، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلي اسم السعودية الحالي وهو المملكة العربية السعودية.

عروض اليوم الوطني السعودي:

وقد قامت كبرى الشركات العالمية والماركات الكبيرة بعمل خصومات كبيرة على المنتجات الخاصة بها وهو ما ينتظره الكثير من المواطنين وفيما يلي اهم العروض والخصومات التي قد تم الإعلان عنها حتى الآن :

الفارس لتأجير السيارات :

وقد اعلن الفارس انه يقوم بتقديم الكثير من العروض والسحب على تأجير السيارات لمدة يوم واحد.

مدارس الأكاديمية العصرية :

وقد قامت الأكاديمية بعمل خصومات كبيرة على المصروفات والتقديم بها في هذا اليوم

الدار البيضاء لتصحيح النظر:

وقد قامت الدار البيضاء بعمل خصومات كبيرة حيث أنها أعلنت عن عملية الليزك وتصحيح النظر ب3500 ريال سعودي فقط.

العود العربية :

وقد أعلنت العود العربية عن تخفيضات وعروض خاصة تبدأ من 91 ريال سعودي

مجمع عيادات الملز الطبي:

وقد اعلن المركز عن تخفيضات وعروض على التحاليل الطبية.

عيادة كلينك الطبية:

وقد قامت العيادة بتقديم الكثير من العروض منها 4 جلسات ليزر إزالة شعر بالكامل ب1499 ريال سعودي ، وجلسة ليزر إزالة شعر من 4 مناطق من اختيارك ب699 ريال سعودي، بالإضافة إلي جلستين ليزر كربوني ب300 ريال سعودي.

المجمع العالمي الطبي:

تنظيف الأسنان وتبيضها ب291 ريال

فحص هشاشة عام 91 ريال

باقة فحص ألام العظام 291 ريال