تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات

احتلت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي مكانة كبيرة ومميزة بين الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم العربي، فهي واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة منذ سنوات متعددة، مما يجعلها تترأس قائمة أفضل القنوات العربية في الشرق الأوسط، حيث تم انطلاق القناة منذ عام 2009 واشتهرت بعرضها لعدد من البرامج التلفزيونية التي تحكي أبرز وأهم المعلومات عن الحياة البرية والعلمية، كما تتميز بتقديمها للبرامج التي تتناول الحياة الثقافية والتكنولوجية والهندسية، وغيرها الكثير من البرامج المتنوعة، ومن خلال هذا النص التالي سوف نتعرف معكم على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وكيفية البحث عنها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

هناك عدد كبير جداً من المشاهدين والمتابعين للبرامج التليفزيونية المتنوعة التي تقوم بعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، يقومون بالبحث عن التردد الجديد الذي تم تغييره للقناة على القمر الصناعي نايل سات، فيمكن ضبط القناة عبر تلك الترددات الأتية، للاستمتاع بأفضل البرامج التي تعرض على القناة.

القمر الصناعي: نايل سات HD

تردد القناة: 11411.

الترميز: 30000.

معامل التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات SD

بينما يمكن البحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات SD من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات SD.

تردد القناة: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي عرب سات

وهنا تردد القناة الذي يمكن إيجاده على القمر الصناعي عرب سات بدر 6

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: 3/4.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من أكثر ما تتميز به قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي العربية أنها تقوم بعرض البرامج التلفزيونية التي يتضمن محتواها الكثير من الأهمية لمتابعيها، فهي تهتم بتقديم البرامج التي تتناسب مع كافة اهتمامات المشاهدين المتنوعة والمختلفة، حيث يغلب على برامجها طابع خاص من الذكاء والمرح في نفس ذات الوقت، فهناك البرامج التاريخية، والبرامج التي تتناول حياة العلوم المتنوعة منها علم الآثار والأحياء والألغاز الطبيعية، وغيرها الكثير.