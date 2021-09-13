دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه تم رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان عقب الاشتباه بحالة تسلل.
ونقلت القناة الـ13 عن المتحدث باسم الجيش قوله "إن الحديث يدور عن محاولة احد الاسرائيليين التسلل الى الحدود للبنانية".
وأضافت أن الجيش طلب من سكان مستوطنة مطلة على المكان البقاء في منازلهم ريثما يتم تأكيد الحدث.
وفيما بعد قال موقع "والا" العبري، إن "مشتبه به حاول التسلل من الاراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل، ولكنه فر هارباً الى لبنان بعد اطلاق القوات الاسرائيلية قنابل انارة في المكان".
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب على حدود لبنان عقب الاشتباه بفرار شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.