الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب على حدود لبنان عقب الاشتباه بفرار شخص

دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه تم رفع حالة التأهب على الحدود مع لبنان عقب الاشتباه بحالة تسلل.

ونقلت القناة الـ13 عن المتحدث باسم الجيش قوله "إن الحديث يدور عن محاولة احد الاسرائيليين التسلل الى الحدود للبنانية".

وأضافت أن الجيش طلب من سكان مستوطنة مطلة على المكان البقاء في منازلهم ريثما يتم تأكيد الحدث.

وفيما بعد قال موقع "والا" العبري، إن "مشتبه به حاول التسلل من الاراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل، ولكنه فر هارباً الى لبنان بعد اطلاق القوات الاسرائيلية قنابل انارة في المكان".

وكالات