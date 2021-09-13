البابا فرانسيس يحذر الدول الأوروبية من الأنانية

وفى أول زيارة بابوية لسلوفاكيا منذ عام 2003، قال البابا: "فى هذه الأراضى، وحتى عقود قليلة مضت، خنق نظام فكرى واحد الحرية. اليوم، هناك نظام فكرى واحد آخر يفرغ حرية المعنى، ويحد من التقدم نحو الربح والحقوق فقط للاحتياجات الفردية".
وأضاف بابا الفاتيكان مخاطبا الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا ومسؤولين ودبلوماسيين آخرين فى حدائق القصر الرئاسى: "الأخوة ضرورية لعملية الاندماج الأوروبية الملحة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
يذكر أن البابا غالبا ما دعا إلى حلول أوروبية لأزمة المهاجرين وانتقد الحكومات التى تحاول معالجتها بإجراءات أحادية أو انعزالية.
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