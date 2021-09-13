البابا فرانسيس يحذر الدول الأوروبية من الأنانية

جدة - نرمين السيد - حذر البابا فرانسيس الدول الأوروبية من التركيز المفرط على الحقوق الفردية والحروب الثقافية على حساب الصالح العام، وسط تزايد النعرات القومية ومشاعر معاداة المهاجرين فى أوروبا.





وفى أول زيارة بابوية لسلوفاكيا منذ عام 2003، قال البابا: "فى هذه الأراضى، وحتى عقود قليلة مضت، خنق نظام فكرى واحد الحرية. اليوم، هناك نظام فكرى واحد آخر يفرغ حرية المعنى، ويحد من التقدم نحو الربح والحقوق فقط للاحتياجات الفردية".

وأضاف بابا الفاتيكان مخاطبا الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا ومسؤولين ودبلوماسيين آخرين فى حدائق القصر الرئاسى: "الأخوة ضرورية لعملية الاندماج الأوروبية الملحة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن البابا غالبا ما دعا إلى حلول أوروبية لأزمة المهاجرين وانتقد الحكومات التى تحاول معالجتها بإجراءات أحادية أو انعزالية.