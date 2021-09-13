السعودية تعدّل إجراءات دخول المقيمين والزائرين

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى تعليماتها لشركات الطيران بتحديث آلية وإجراءات دخول المقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر الصحى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الهيئة فى بيان صحفى إنه على القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة فى المملكة، أن يقدم فحص (PCR) سلبى لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحى المؤسسى لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر فى اليوم الخامس بعد الوصول وتنتهى مدة الحجر المؤسسى بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأوضحت أنه على القادم الذى استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة فى منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة فى المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة فى منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة فى المملكة، على أن يقدم فحص (PCR) سلبى لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحى المؤسسى لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر فى اليوم الخامس بعد الوصول وتنتهى مدة الحجر المؤسسى بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وبينت أنه تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر عاما إجراءات الحجر الصحى المنزلى لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) فى اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تحددها وزارة الصحة. على ن تطبق على غير المحصن من المرافقين الذى أتم الثامنة عشر عاما فما فوق، إجراءات الحجر الصحى المؤسسى.

وقالت إنه سيسرى العمل بذلك اعتبارا من يوم الخميس 23 سبتمبر الحالى من الساعة 12 ظهرا، مشيرة إلى تعديل إجراءات الحجر الصحى المنزلى للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبق علـى غير المحصنين منهم الحجر الصحى المنزلى لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا لهم فى اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الإحتررازية التى تحددها وزارة الصحة.