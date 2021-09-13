الإمارات تتعهد بتنفيذ مشاريع إنسانية بـ50 مليون دولار فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت كذلك السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تقديم واشنطن 64 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان، حسمبا نقلت شبكة "سكاى نيوز". وقال وزير الخارجية الأمريكى "نتعهد بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغانى من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة". وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان.

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