ترامب: أمريكا وصلت إلى مرحلة لا تملك فيها سوى خيار إعادة انتخابي...

ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جديد، اليوم الاثنين، إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024، وبرر ذلك بأن بلاده "وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".

وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب وبدون سبب"، وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون في التحدث معه وليس بايدن، لافتا إلى أنهم مدمرين نفسيا مما حدث لأبنائهم في أفغانستان.

وواصل دونالد ترامب في حديثه لـ"فوكس نيوز": "لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر".

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه "شخص غير كفء كزعيم لبلدنا"، ووصف إدارته بأنها "مثيرة للانقسام".

وأوضح: "لقد استمرت إدارة بايدن في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا".

ولم يصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حتى الآن إعلانا رسميا عن خططه بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

لكنه عند سؤاله من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في حدث لإحياء ذكرى مرور 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر بشأن قرار حملته الرئاسية المحتملة، رد عليهم قائلا: "أعتقد أنكم ستكونون سعداء".