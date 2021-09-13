نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “link ” لينك التسجيل في منحة البطالة في الجزائر للحصول علي مبلغ المنحة 800 دينار جزائري لجميع العاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للجميع التسجيل في منحة البطالة في الجزائر الآن، من خلال زيارة موقع وزارة العمل في الجزائر علي شبكة الأنترنت بكل سهولة، وذالك من اجل الحصول على منحة العاطلين عن العمل بقيمة 800 دينار جزائري من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة cnac، حيث يمكن تقديم ملف منحة البطالة في الجزائر بشكل إلكتروني من خلال التقديم إلكترونيًا من اجل رفع وتحديد المستندات اللازمة للملف الخاص بالتسجيل في منحة البطالة في الجزائر، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.

رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قام بوضع معايير للمشروع الخاص بالشباب لكي يستطيعوا التمكين جميع الشباب الجزائري البطال من اجل الحصول علي مبلغ المنحة من خلال أليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدون التحايل علي خطة الحكومة الجزائرية للقضاء علي هذه الظاهرة تمام في كافة قطاعات الدولة المختلفة من ضمنها وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائر المتخصصة في عملية التسجيل علي هذه المنحة الاستثنائية التي تبلغ بنحو ثمانمائة دينار جزائري لكل بطال بكافة الولايات.

ملف منحة البطالة في الجزائر

علي الشباب الجزائري الدخول علي رابط وزارة التشغيل في الجزائر الموقع الرسمي من اجل التسجيل في المنحة، حيث يوفر موقع التسجيل في المنحة الجامعة الجزائرية إمكانية رفع الوثائق بصورة إلكترونية بدون الحاجة للتوجه إلى فروع الوزارة المنتشرة في جميع عموم الجزائر لكي يستطيعوا إرسال كافة الملفات الخاصة بشهادة التخرج ونسخة من شهادة الميلاد ونسخة أيضا من بطاقة الهوية الوطنية وكذالك شهادة عائلية أو شهادة شخصية والبطاقة الخاصة بالإقامة لطلب المنحة وغيرها من المستندات الأخري يمكن الاطلاع علي كافة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة.

التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

تسعي الحكومة الجزائرية في توفير العديد من الوظائف الشاغرة لجميع الخرجين الجامعيين من أصحاب الشهادات الجامعية المختلفة، والتي تتكفل بها وزارة العمل الجزائرية في توفير آليات مع الوكالات المحلية للتشغيل في الأشخاص العاطلين عن العمل علي مستوي جميع الولايات الجزائرية، حيث يمكن لجميع المستفيدين والمستفيدات التقديم من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية mtess.gov.dz عبر محرك البحث جوجل من ثم.

الضغط علي رابط ملف منحة البطالة لحاملي الشهادات من ثم.

تعبئة جميع البيانات المطلوب إدخالها داخل الحقول الفارغة من ثم.

التحقق من المعلومات المدخل بصورة دقيقة من ثم.

النقر علي أيقونة تسجيل.

بعد الانتهاء من إرسال ملف التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل 2021 يمكن متابعة حالة الطلب من خلال إعلان الحكومة الجزائرية عن كافة التفاصيل، لذالك يجب علي متابعي موقعنا الأعزاء متابعتنا بصفة مستمرة للاطلاع علي كافة التفاصيل التي سوف تعلن مستقبلا.